Euroraum-Wirtschaftswachstum schwächt sich im März ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der Privatwirtschaft des Euroraums hat sich im März wie erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,2 (Februar: 57,1) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Rückgang auf 55,3 Punkten gemeldet worden. Der Service-PMI ging auf 54,9 (56,2) Punkte zurück. In erster Veröffentlichung hatte sich ein Stand von 55,0 ergeben.

Nach Angaben des Beratungsunternehmens beruhte die Wachstumsabschwächung vor allem auf etwas langsamer steigenden Auftragseingängen, schlechter Witterung in den nördlichen Teilen des Euroraums und Lieferschwierigkeiten. "Die Wirtschaft des Euroraums kocht zwar nicht mehr, aber sie läuft immer noch heiß", kommentierte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson die Daten. Angesichts der im März wirkenden Sonderfaktoren komme nun den April-Daten besondere Bedeutung zu. Für sich genommen spreche der März-PMI für 0,6 Prozent Wirtschaftswachstum.

Regional gesehen zeigten sowohl Deutschland als auch Frankreich Zeichen einer Abkühlung. In Deutschland sank der PMI auf 55,1 (57,6) Punkte und in Frankreich auf 56,3 (57,3) Punkte.

