DAX23.955 +0,9%Est505.831 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,2%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.307 +0,3%Euro1,1538 ±-0,0%Öl103,5 ±-0,0%Gold4.978 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank im Fokus
Top News
Unilever-Aktie schwächer: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden Unilever-Aktie schwächer: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden
Fielmann-Aktie legt kräftig zu: Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben Fielmann-Aktie legt kräftig zu: Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Eurostat bestätigt Anstieg der Euroraum-Inflation im Februar

18.03.26 11:14 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Februar wie erwartet etwas zugenommen - allerdings stiegen die Verbraucherpreise auf Monatssicht etwas weniger stark als bisher angenommen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 (vorläufig: 0,7) Prozent und lagen um 1,9 (Januar: 1,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) stiegen um 0,8 und 2,4 (2,2) Prozent. Damit wurden die Angaben der vorläufigen Veröffentlichung wie erwartet bestätigt.

Wer­bung

Die Energiepreise unterschritten das Niveau des Vorjahresmonats um 3,1 (minus 4,0) Prozent. Nahrung, Alkohol und Tabak kosteten 2,5 (2,6) Prozent mehr als vor Jahresfrist und Industriegüter ohne Energieerzeugnisse 0,7 (0,4) Prozent. Die Dienstleistungspreise stiegen mit einer Jahresrate von 3,4 (3,2) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)