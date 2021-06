EUROSTOXX-FLASH: Deutliche Einbußen nach dem großen Verfall

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) hat am großen Verfalltag klare Verluste eingefahren. Zuletzt notierte der Leitindex der Eurozone 1,47 Prozent tiefer bei 4097,12 Punkten, nachdem er sich vormittags noch kaum bewegt hatte. Gegen Mittag liefen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus, was auch dieses mal zu relativ hohen Umsätzen und größeren Kursausschlägen führte./edh/fba