Eurowings reduziert Angebot am Flughafen Hamburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Eurowings streicht sein Angebot am Flughafen Hamburg zusammen. Wie die Lufthansa-Tochter mitteilte, will sie im Gesamtjahr 2025 über 1.000 Flüge von und nach Hamburg aus dem Programm nehmen und an andere Standorte verlagern. Als Begründung nannte die Airline die stark gestiegenen Standortkosten. Am Donnerstag hatte Ryanair angekündigt, sein Angebot in der Hansestadt um 60 Prozent auszudünnen.

Die Pläne des Flughafens für eine "völlig unverhältnismäßige Erhöhung der Entgelte lassen uns keine Wahl", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof. Auch an anderen deutschen Flughäfen würden Verbindungen geprüft, so Eurowings weiter.

Die gerade von Geschäftsreisenden nachgefragte Verbindung von Hamburg nach Köln/Bonn will die Fluggesellschaft ab dem Sommerflugplan 2025 gar nicht mehr anbieten. Auch voraussichtlich sechs weitere Ziele in Europa und Nordafrika sollen aus dem Programm fallen. Eurowings hat in Hamburg derzeit als Marktführer 16 Flugzeuge stationiert und fliegt 70 Ziele direkt an.

October 11, 2024 04:34 ET (08:34 GMT)