Eurowings unterstützt Reallabor für SAF-Produktion am Airport Düsseldorf

04.09.25 12:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,50 EUR -0,19 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Lufthansa-Tochter Eurowings wird künftig nachhaltigen Flugkraftstoff von dem Essener Startup Greenlyte beziehen. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wird Greenlyte am Flughafen Düsseldorf ein Reallabor für "Sustainable Aviation Fuel" (SAF) der nächsten Generation errichten. Dies teilten die Unternehmen und der Flughafenbetreiber gemeinsam mit. Das Reallabor soll mit einer prognostizierten Produktionskapazität von etwa 150 Tonnen pro Jahr vor allem als Machbarkeitsnachweis dienen und den Weg für kommerzielle Anlagen mit deutlich größerer Kapazität ebnen.

Wer­bung

Die 150 Tonnen reichen den Angaben zufolge rein rechnerisch für etwa 60 Flüge zwischen Düsseldorf und Palma mit der aktuell maximal zulässigen SAF-Beimischungsquote von rund 50 Prozent. Eurowings hat sich in einer unterzeichneten Absichtserklärung bereit erklärt, die gesamte Produktionsmenge des Reallabors für zunächst die ersten drei Jahre exklusiv abzunehmen. Die Fluggesellschaft, die am Flughafen Düsseldorf ihre größte Basis in Europa unterhält, wird zudem strategischer Partner des Innovationsprojekts. Die Fertigstellung des SAF-Reallabors ist bis 2028 geplant.

Das im Jahr 2022 gegründete Startup-Unternehmen Greenlyte hat der Mitteilung zufolge ein vollständig elektrisches, patentgeschütztes System entwickelt, das essenzielle Ausgangsstoffe für die Herstellung von E-Methanol, E-Diesel und SAF liefert. Das sogenannte Power-to-Liquid (PtL)-Verfahren kann demnach CO2 direkt aus der Atmosphäre entnehmen, im gleichen Prozess grünen Wasserstoff produzieren und beides in synthetischen Treibstoff umwandeln.

Bisher ist PtL-SAF allerdings noch bis zu zehnmal teurer als fossiles Kerosin. Damit strombasierte Flugkraftstoffe in der Breite genutzt werden könnten, müsse ihre Verfügbarkeit steigen, und die Preise müssten deutlich sinken. Nur so könnten Vorgaben für die Beimischungsquoten erfüllt werden, teilten die Unternehmen mit.

Wer­bung

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 06:38 ET (10:38 GMT)

