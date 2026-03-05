Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im März auf 6,2 Prozent

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im März gesunken. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf das Rekordtief von 6,2 Prozent, nachdem sie im Februar bei revidiert 6,3 (vorläufig: 6,2) Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 6,2 Prozent prognostiziert.

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In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 6,0 (Vormonat: 6,0) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im März in der Eurozone 10,984 Millionen Menschen und in der gesamten EU 13,226 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

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April 30, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)