Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt auf 6,4 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Arbeitslosigkeit im Oktober nicht verändert. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer etwas geringeren Quote von 6,3 gerechnet. Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote 6,3 Prozent betragen, die Arbeitslosigkeit befindet sich damit im gemeinsamen Währungsraum weiter auf einem historisch niedrigen Niveau.

In absoluten Zahlen fiel die Arbeitslosenzahl im Monatsvergleich um 13.000. Im Jahresvergleich legte sie um 308.000 zu. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im Oktober 11,033 Millionen.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote in Spanien mit 10,5 Prozent und in Finnland mit 9,8 Prozent. Deutschland weist mit 3,8 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland deutlich niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jkr/jsl/stk