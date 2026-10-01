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Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt auf 6,4 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im August stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im August 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen.

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Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im August 11,357 Millionen. Das waren 26.000 mehr als im Vormonat. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Arbeitslosen um 267.000.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien mit unverändert 10 Prozent. Deutschland weist mit 4 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet eine harmonisierte Arbeitslosenquote. Diese basiert auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jkr/jha/

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