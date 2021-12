Eurozone: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Oktober weiter gefallen. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Quote deutlich um 1,1 Punkte zurück. In der Europäischen Union (EU) betrug die Arbeitslosenquote im Oktober 6,7 Prozent, sie ist ebenfalls rückläufig.

Derzeit sind laut Statistikamt in der Eurozone 12,045 Millionen Menschen ohne Arbeit, in der EU sind es 14,312 Millionen. Sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahlen der Arbeitslosen deutlich gefallen.

In der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosigkeit zwar stark gestiegen, allerdings wesentlich weniger als angesichts des wirtschaftlichen Stillstands zu befürchten gewesen wäre. Grund waren staatliche Hilfen wie Kurzarbeit, die in vielen Ländern des Euroraums gewährt wurden./jkr/bgf/jha/