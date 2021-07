Eurozone: Arbeitslosigkeit geht zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich verbessert. Die Arbeitslosenquote fiel von April auf Mai um 0,2 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Quote von 8,0 Prozent gerechnet.

Allerdings wurde die Arbeitslosenquote für April etwas nach oben revidiert. Wie Eurostat weiter mitteilte, habe sie bei 8,1 Prozent gelegen und damit 0,1 Prozentpunkte höher als ursprünglich gemeldet.

In den 27 EU-Ländern sind laut Eurostat derzeit 15,28 Millionen Menschen arbeitslos, davon 12,79 Millionen in den 19 Euroländern. Im Monatsvergleich gingen die Zahlen zurück, im Jahresvergleich stiegen sie deutlich an. Nach wie vor wird der Arbeitsmarkt von den Folgen der Corna-Krise belastet./jkr/la/mis