Eurozone-BIP stagniert im vierten Quartal

Heute im Fokus

BIP der Eurozone stagnierte im vierten Quartal. UBS will 85 Filialen in der Schweiz schließen. Streiks bei Lufthansa und Deutscher Bahn gehen weiter. Nettogewinn von Broadcom eingebrochen. Umsatz und Verlust von BigBear.ai hinter Wall Street-Konsens. Boeing-Flieger verliert Rad beim Start. Zulieferer von Ford streiken in Saarlouis. Worldcoin geht rechtlich gegen Verbot in Spanien vor.