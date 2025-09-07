Eurozone-BIP wächst im zweiten Quartal um 0,1 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaft im Euroraum ist im zweiten Quartal 2025 leicht gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Auch bei der zweiten Schätzung am 14. August war ein BIP-Plus von 0,1 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Abwärtsrevision auf null gerechnet.

Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum 1,5 Prozent, womit es gegenüber der zweiten Veröffentlichung von 1,4 Prozent zu einer Aufwärtsrevision gekommen ist. Ökonomen hatte eine Abwärtsrevision auf 1,3 Prozent erwartet.

In den 27 EU-Ländern zusammen stieg das BIP um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag um 1,6 Prozent höher als im Vorjahresquartal.

