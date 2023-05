Eurozone: Einzelhandelsumsätze sinken überraschend deutlich

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im März stärker als erwartet gesunken. Im Monatsvergleich gaben sie um 1,2 Prozent nach, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten lediglich ein Minus von 0,2 Prozent erwartet. Allerdings war der Rückgang im Februar mit revidierten 0,2 Prozent geringer als zunächst mit minus 0,8 Prozent ermittelt.

Besonders sanken die Umsätze im März im Versand- und Internethandel. Auch die Umsätze bei Lebens- und Genussmittel gingen merklich zurück. Gestiegen sind sie hingegen bei Autokraftstoffen.

Im Jahresvergleich sanken die Umsätze im gesamten Einzelhandel im März um 3,8 Prozent. Hier war ein Rückgang um 3,3 Prozent erwartet worden./jsl/la/mis