Eurozone: Energiepreisentwicklung treibt Erzeugerpreise weiter nach oben

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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ein starker Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat die Erzeugerpreise in der Eurozone weiter nach oben getrieben. Im Mai legten sie im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 5,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Im April hatte die Rate noch bei revidierten 5,0 (zunächst 4,9) Prozent gelegen. Schon im März und April hatte es einen Preisschub gegeben, nachdem die Erzeugerpreise in den sieben Monaten zuvor jeweils gefallen waren.

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Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Mai um 0,2 Prozent. Das war von Volkswirten im Schnitt erwartet worden.

Die Folgen des Kriegs zwischen den USA und Israel sowie dem Iran hat die Energiepreise nach oben getrieben. Im Jahresvergleich verteuerte sich Energie für die Betriebe um 14 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Energiepreise aber um ein Prozent. In den vergangenen Wochen waren die Ölpreise merklich gefallen.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hatte sie den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben./jsl/jha/