Eurozone: Erholung in der Industrie verliert weiter an Schwung

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Erholung in der Industrie der Eurozone hat sich im August weiter verlangsamt. Die Industrieproduktion sei in den 19 Euroländern zum Vormonat um 0,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Damit hat sich die Erholung weiter abgeschwächt, nachdem das Plus im Vormonat noch revidierte 5,0 Prozent (zunächst +4,1 Prozent) betragen hatte. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet im Schnitt jedoch mit 0,8 Prozent leicht mehr erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Produktion im August 7,2 Prozent tiefer. In der Corona-Krise war die Produktion aber wesentlich stärker abgestürzt. Im April wurde der Tiefpunkt mit minus 28,6 Prozent erreicht. Der Rückschlag in der Corona-Krise ist noch nicht aufgeholt worden.

Im Monatsvergleich erholte sich die Produktion im August am stärksten in Portugal und Italien. In Irland, Estland und Luxemburg war die Herstellung dagegen rückläufig, wobei die irische Produktion mit einem zweistelligen Rückgang besonders stark getroffen wurde./ssc/jsl/mis