Eurozone: Erzeugerpreise sinken wie erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Jahresvergleich wie erwartet gesunken. Sie gingen im Februar im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 3,0 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Januar waren die Erzeugerpreise noch um revidiert 2,0 (zunächst: 2,1) Prozent gefallen.

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Im Vergleich zum Vormonat gingen die Erzeugerpreise im Februar um 0,7 Prozent zurück. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Gedämpft wurde die Preisentwicklung im Monatsvergleich vor allem durch gesunkene Energiepreise. Diese dürften angesichts der Auswirkungen des Iran-Kriegs seit Ende Februar wieder gestiegen sein.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte ihre Leitzinsen zuletzt stabil gehalten./jsl/jha/