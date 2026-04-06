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Eurozone-Erzeugerpreise steigen im April spürbar

03.06.26 11:34 Uhr

DOW JONES--Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im April spürbar gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 4,9 Prozent höher.

Für die gesamte EU nannte Eurostat im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg der Erzeugerpreise um 0,7 Prozent, binnen Jahresfrist haben sich die Preise um 4,9 Prozent erhöht.

Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)