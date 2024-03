Eurozone: Handelsbilanzsaldo steigt zu Jahresbeginn deutlich

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Überschuss im Außenhandel der Eurozone ist zu Jahresbeginn deutlich gestiegen. Der Handelsüberschuss als Differenz von Ex- und Importen stieg saisonbereinigt von 14,3 Milliarden Euro im Dezember auf 28,1 Milliarden Euro im Januar, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte.

Die Entwicklung geht sowohl auf höhere Ausfuhren als auch geringere Einfuhren zurück. Die Exporte erhöhten sich um 2,1 Prozent, die Importe sanken um 4,0 Prozent. Der Außenhandel in den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) entwickelte sich ähnlich wie in den 20 Ländern des europäischen Währungsraums./bgf/jkr/stk