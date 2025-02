Eurozone: Industrieproduktion fällt stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Dezember stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich habe die Fertigung um 1,1 Prozent nachgegeben, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Im November war die Produktion nach revidierten Daten um 0,4 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Anstieg um 0,2 Prozent ermittelt.

Wer­bung Wer­bung

Besonders deutlich sank im Dezember die Produktion für Investitionsgüter und Vorleistungsgüter. Rückläufig war sie auch bei Gebrauchsgütern. Gestiegen ist die Produktion von Verbrauchsgütern und von Energie.

Wie bereits in den Vormonaten wurden die Gesamtzahlen durch Daten aus Irland verzerrt. Hier ist die Produktion um 8,2 Prozent gestiegen. In Irland wird die Methode für die Saisonbereinigung derzeit überprüft. In Deutschland ist die Produktion um 2,9 Prozent gefallen.

Wer­bung Wer­bung

Im Jahresvergleich sank die Industrieproduktion in der Eurozone im Dezember um 2,0 Prozent. Hier war ein Rückgang um 3,1 Prozent erwartet worden. Die durchschnittliche jährliche Industrieproduktion im Gesamtjahr 2024 ging im Vergleich zum Jahr 2023 in der Eurozone um 1,7 Prozent zurück./jsl/jkr/tih