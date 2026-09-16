Eurozone: Industrieproduktion sinkt moderater als erwartet

16.09.26 11:09 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Juli nicht ganz so stark gesunken wie erwartet. Im Vergleich zum Vormonat ging die Fertigung um 0,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

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Dagegen war die Entwicklung im Vormonat schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Eurostat revidierte die Produktionsdaten nach unten und meldete einen Rückgang um 0,1 Prozent. Zuvor war eine Stagnation ermittelt worden.

Im Jahresvergleich stagnierte die Produktion im Juli. Volkswirte hatten hier einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet./jha/stk