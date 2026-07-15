DAX 24.971 -0,7%ESt50 6.278 -0,0%MSCI World 4.858 +0,4%Top 10 Crypto 8,48 +0,9%Nas 26.107 +0,9%Bitcoin 56.749 -0,2%Euro 1,1415 -0,1%Öl 85,5 +0,9%Gold 4.028 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Eurozone: Industrieproduktion sinkt nach überraschend starkem April

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Mai überraschend gesunken. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings war die Produktion im April mit 0,3 Prozent stärker gestiegen als zuvor festgestellt. Hier war zunächst ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Werbung

Im Jahresvergleich sank die Produktion im Mai um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Bei den wichtigen Untergruppen sank die Produktion von langlebigen Konsumgütern im Vormonatsvergleich besonders deutlich. Auch die Produktion von Zwischengütern gab etwas nach. Deutlich gestiegen ist die Energieproduktion. Die Herstellung von Investitionsgütern und Verbrauchsgütern legte etwas zu./jsl/la/mis

Werbung