Eurozone: Industrieproduktion sinkt nach überraschend starkem April

15.07.26 11:33 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Mai überraschend gesunken. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings war die Produktion im April mit 0,3 Prozent stärker gestiegen als zuvor festgestellt. Hier war zunächst ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

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Im Jahresvergleich sank die Produktion im Mai um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Bei den wichtigen Untergruppen sank die Produktion von langlebigen Konsumgütern im Vormonatsvergleich besonders deutlich. Auch die Produktion von Zwischengütern gab etwas nach. Deutlich gestiegen ist die Energieproduktion. Die Herstellung von Investitionsgütern und Verbrauchsgütern legte etwas zu./jsl/la/mis