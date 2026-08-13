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Eurozone: Industrieproduktion stagniert wie erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Juni stabil geblieben. Im Vergleich zum Vormonat habe die Fertigung stagniert, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

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Dagegen war die Entwicklung im Vormonat Mai besser als bisher bekannt ausgefallen. Eurostat revidierte die Produktionsdaten nach oben revidiert und meldete einen Anstieg um 0,3 Prozent. Zuvor war ein Rückgang der Fertigung um 0,2 Prozent ermittelt worden.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion im Juni um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet.

Bei den wichtigen Untergruppen sank die Produktion von Vorleistungsgütern und von Kapitalgütern. Dagegen gab es Zuwächse bei der Fertigung von Konsumgütern und bei der Energieproduktion./jkr/jsl/mis