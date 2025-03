Eurozone: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Januar stärker als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Fertigung um 0,8 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Im Dezember war die Produktion nach revidierten Daten noch um 0,4 Prozent gefallen. Zunächst war ein deutlicherer Rückgang um 1,1 Prozent ermittelt worden.

Wer­bung Wer­bung

Zugelegt hat die Produktion von Vorleistungs- und Investitionsgütern. Die Produktion von Verbrauchsgütern und Energie gab hingegen im Januar nach. Die Herstellung von Gebrauchsgütern sank leicht.

Im Jahresvergleich stagnierte die Produktion in der Eurozone. Hier war ein Rückgang um 0,8 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/jha/