Eurozone: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Februar stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

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Zudem war die Produktion zu Beginn des Jahres deutlich schwächer geschrumpft als zunächst ermittelt. Eurostat hat die erste Schätzung nach oben revidiert, sodass sich ein Rückgang um 0,8 Prozent ergibt, nachdem zunächst ein Produktionsdämpfer um 1,5 Prozent ermittelt worden war.

Im Jahresvergleich sank die Produktion im Februar um 0,6 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um ein Prozent erwartet.

Bei den wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion zeigte sich eine unterschiedliche Entwicklung im Monatsvergleich. Während die Produktion von Vorleistungs-, Verbrauchs- und Investitionsgütern zulegte, ging sie bei langlebigen Konsumgütern und im Energiesektor zurück./jkr/la/jha/