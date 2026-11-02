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Eurozone: Industriestimmung hält sich nach Mehrjahreshoch besser als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Oktober nach einem Mehrjahreshoch im Vormonat etwas abgekühlt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 0,2 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Monat zuvor hatte der Stimmungsindikator noch den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht.

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In einer ersten Schätzung war für Oktober ein etwas stärkerer Rückgang auf 52,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet. Der Wert bleibt weiter deutlich über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson spricht trotz des leichten Stimmungsdämpfers von "der besten Expansionsphase der Eurozone-Industrie seit über vier Jahren". Das seit Februar anhaltende kräftige Wachstum zeige, dass die Industrie ausgesprochen widerstandsfähig sei, sagte Williamson, der auf zahlreichen Belastungen verwies, wie US-Zölle oder Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine mit höheren Kosten für Energie./jkr/jsl/mis

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