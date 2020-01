Eurozone: Industriestimmung trübt sich wieder ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich im Dezember wieder eingetrübt. Nach zwei Anstiegen in Folge ging der Einkaufsmanagerindex im Monatsvergleich um 0,6 Punkte auf 46,3 Zähler zurück, wie das Forschungsinstitut Markit am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde leicht korrigiert, sie hatte einen stärkeren Rückgang auf 45,9 Punkte ergeben. Der Konjunkturindikator liegt seit fast einem Jahr unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten./bgf/jkr/fba