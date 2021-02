Eurozone-Inflation springt im Januar auf 0,9 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach fünf Monaten ist die jährliche Inflationsrate in der Eurozone mit einem kräftigen Sprung in den positiven Bereich zurückgekehrt. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, erhöhte sich die jährliche Teuerungsrate im Januar auf 0,9 Prozent, nachdem die Verbraucherpreise im Dezember noch um 0,3 Prozent gesunken waren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur eine Rate von 0,5 Prozent vorhergesagt.

Ursache für die negativen Raten waren vor allem die schwere Rezession und die niedrigen Energiepreise. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine jährliche Inflationsrate von knapp 2 Prozent an, verfehlt dieses Ziel aber schon seit Jahren.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, erhöhte sich im Januar ebenfalls sprunghaft. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate hüpfte von 0,2 auf 1,4 Prozent. Ökonomen hatten mit nur einem Anstieg auf 0,8 Prozent gerechnet. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.

Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Januar in der Gesamtrate um 0,2 Prozent, in der Kernrate ergab sich indessen ein Rückgang um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten Minusraten von 0,5 Prozent beziehungsweise 1,4 Prozent prognostiziert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2021 05:00 ET (10:00 GMT)