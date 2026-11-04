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Eurozone: Inflationrate steigt im Oktober auf 4,0 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Getrieben von hohen Energiepreisen ist die Inflation in der Eurozone im Oktober auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 4,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Volkswirte hatten den Anstieg der Rate so erwartet.

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Im September hatte die Inflationsrate bei 3,8 Prozent und im August bei 3,2 Prozent gelegen. Die Teuerung steigt damit immer stärker über das von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Ziel von mittelfristig zwei Prozent, bei dem die EZB die Preisstabilität als gewährleistet ansieht./jsl/jkr/stk

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