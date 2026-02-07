DAX25.071 +0,3%Est506.315 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 +1,9%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.417 +0,2%Euro1,1394 -0,3%Öl72,29 -0,9%Gold4.023 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fest über 25.000 Punkten -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen mit 40-Jahres-Tief -- Kryptodeals bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Droht nach den Mega-Börsengängen der nächste Bärenmarkt? Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Droht nach den Mega-Börsengängen der nächste Bärenmarkt?
Um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich am Mittwoch freundlich Um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich am Mittwoch freundlich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eurozone: Inflationsrate sinkt stärker als erwartet

01.07.26 11:19 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für Juni im Schnitt einen Rückgang der Rate auf 3,0 Prozent erwartet.

Die Europäischen Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs hatten die Inflation in den vorangegangenen Monaten deutlich nach oben getrieben.

Im Vergleich zum Vormonat fiel das Preisniveau im Juni um 0,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent erwartet worden./jsl/la/jha/