Eurozone: Leistungsbilanz mit deutlich niedrigerem Defizit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leistungsbilanz der Eurozone hat sich im September deutlich verringert. Das Defizit betrug rund 8,1 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Vormonat hatte es noch deutlich höher bei 26,9 Milliarden Euro gelegen. Normalerweise weist die Eurozone einen Überschuss in der Leistungsbilanz aus, nicht zuletzt aufgrund des regen Warenexports in andere Wirtschaftsräume.

Entscheidend für die Entwicklung war zum einen das deutlich niedrigere Defizit in der Handelsbilanz. Auch die Einkommensbilanzen, in denen etwa Geldübertragungen in das und aus dem Ausland verzeichnet werden, entwickelten sich günstiger. Der Überschuss der Dienstleistungsbilanz ging hingegen etwas zurück.

In der Leistungsbilanz werden der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen abgebildet. Sie stellt damit den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit Ländern außerhalb des Währungsraums dar./bgf/jkr/mis