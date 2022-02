Eurozone: Omikron belastet Unternehmensstimmung

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone ist zu Jahresbeginn von der Corona-Omikron-Welle belastet worden. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit fiel von Dezember auf Januar um 1,0 Punkte auf 52,3 Zähler, wie Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde leicht nach unten korrigiert. Während sich die Stimmung in der Industrie verbesserte, trübte sie sich im Dienstleistungssektor als Folge der neuen Infektionswelle ein./bgf/jkr/mis