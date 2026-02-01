Eurozone-Produktion fällt im Dezember um 1,4 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Dezember stark gedrosselt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,2 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,3 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern verringerte sich in der Eurozone um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 4,1 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern sank um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Plus von 1,5 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, fiel die Industrieproduktion in der EU-27 im Dezember um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und stieg um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

