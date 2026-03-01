DAX23.569 -0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 +4,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.080 +3,0%Euro1,1462 -0,5%Öl99,77 -2,0%Gold5.094 +0,1%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Eurozone-Produktion fällt im Januar wider Erwarten

13.03.26 11:09 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Januar überraschend gedrosselt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,2 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,4 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern verringerte sich um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 1,1 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern sank um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 2,1 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, fiel die Industrieproduktion in der EU-27 im Januar um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 06:10 ET (10:10 GMT)