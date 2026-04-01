Eurozone-Produktion steigt im Februar wider Erwarten

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Februar wider Erwarten gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, erhöhte sich die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

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Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 0,6 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Minus von 1,7 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich in der Eurozone um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 2,5 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 5,4 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im Februar um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und lag um 0,1 Prozent unter dem Vorjahresmonat.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)