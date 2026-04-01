DAX24.010 -0,1%Est505.951 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5100 -1,0%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.746 -0,1%Euro1,1775 -0,2%Öl96,62 +1,3%Gold4.796 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Broadcom, Meta, Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy
AIXTRON-Aktie zieht zweistellig an: Jahresprognose erhöht AIXTRON-Aktie zieht zweistellig an: Jahresprognose erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eurozone-Produktion steigt im Februar wider Erwarten

15.04.26 11:06 Uhr

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Februar wider Erwarten gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, erhöhte sich die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 0,6 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Minus von 1,7 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich in der Eurozone um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 2,5 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 5,4 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im Februar um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und lag um 0,1 Prozent unter dem Vorjahresmonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)