Eurozone: Sentix-Anlegerstimmung steigt auf Drei-Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Konjunkturoptimismus der Anleger für die Eurozone hat im Mai erneut zugelegt und den höchsten Stand seit über drei Jahren erreicht. Der Konjunkturindex des Analysehauses Sentix für den gemeinsamen Währungsraum kletterte um 7,9 Punkte auf 21,0 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Dies ist der dritte Zuwachs in Folge. Der Indikator erreichte den höchsten Wert seit März 2018.

Analysten wurden von der Stärke der Stimmungsaufhellung überrascht. Sie hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 15,0 Punkte gerechnet. "Die Rezession durch die Corona-Krise ist damit überwunden", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner das Ergebnis der Umfrage unter 1204 Anlegern, darunter 284 institutionellen Investoren.

Von den befragten Investoren wurden sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen deutlich besser eingeschätzt. Der Unterindikator für die Erwartungen erreichte bei 36,8 Punkten sogar ein Rekordhoch.

Nach Einschätzung der Sentix-Experten erwarten die Anleger eine Fortsetzung des aktuellen konjunkturellen Aufschwungs. Mittlerweile werde die Erholung vom Einbruch der Corona-Krise "zunehmend als Boom empfunden", hieß es in der Mitteilung.

Der Senitx-Konjunkturindikator wird vergleichsweise früh im jeweiligen Monat veröffentlicht. Er gibt Hinweise auf andere Umfragen wie zum Beispiel das Ifo-Geschäftsklima.