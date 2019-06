Eurozone: Sentix-Index fällt - Rezession in Deutschland 'sehr wahrscheinlich'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im Juni deutlich eingetrübt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel um 8,0 Punkte auf minus 3,3 Zähler, wie Sentix am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Februar. Im Vormonat hatte sich der Indikator noch spürbar aufgehellt.

"Die erneute Eskalation im US-China-Handelsstreit belastet auch die Euroland-Konjunktur erheblich", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die schlechtere Stimmung. In Deutschland sei die Lage noch ernster, denn der Gesamtindex sei erstmals seit März 2010 wieder in den negativen Bereich gerutscht. "Eine Rezession wird damit sehr wahrscheinlich."

"Obwohl sich US-Präsident als sicherer Sieger seiner Handelspolitik fühlt, schützt dies die US-Wirtschaft nicht vor den Folgen seiner Politik", erklärte Hübner. Der Indikator für die USA fiel im Juni auf den tiefsten Sand seit Februar 2016. "Trump schießt sich ins eigene Knie." In Österreich brach die Stimmung als Folge der Regierungskrise ein./bgf/jkr/mis