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Eurozone: Sentix-Konjunkturindex gefallen - 'Stagnationsszenario'

LIMBURG (dpa-AFX) - Finanzmarktexperten schätzen die konjunkturelle Entwicklung des Euroraums im November erneut negativer ein. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 0,3 Punkte auf 2,4 Punkte, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Rückgang auf 2,0 Punkte gerechnet.

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Die Bewertung der aktuellen Lage blieb stabil. Die Erwartungen verschlechterten sich etwas. "Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung erhält damit einen weiteren Dämpfer", heißt es in der Mitteilung. Die Daten würden ein "Stagnationsszenario" untermauern. "Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische Unsicherheiten belasten die Konjunktur."

An der Sentix-Umfrage haben vom 5. bis 7. November 1025 Investoren teilgenommen, darunter 220 institutionelle Anleger./jsl/stk

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