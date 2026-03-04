DAX24.097 +1,3%Est505.848 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 +3,9%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.368 +4,3%Euro1,1626 +0,1%Öl82,42 +0,6%Gold5.185 +1,9%
Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich leicht

04.03.26 10:37 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Februar etwas stärker verbessert als erwartet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,3 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 51,8 Punkte ermittelt worden, und Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Der Stimmungsindikator liegt weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für die Stimmung in der Gesamtwirtschaft der Eurozone legte ebenfalls etwas zu. Der Indexwert stieg um 0,6 Punkte auf 51,9 Punkte. Dies war am Markt so erwartet worden./jkr/jsl/stw