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Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken im Februar wie erwartet

08.04.26 11:30 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Februar wie erwartet gesunken. Die Erlöse fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Januar hatten die Umsätze nach revidierten Zahlen stagniert. Zunächst war ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,7 Prozent. Hier war ein Plus von 1,6 Prozent erwartet worden./jsl/stw