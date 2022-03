Eurozone: Umsatz im Einzelhandel steigt weniger als erwartet

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX tiefrot - Sorge um ukrainisches AKW -- Uniper-Aktie bricht weiter ein -- Genehmigung für Tesla-Fabrik erwartet -- Deutsche Bank, Daimler Truck, Hannover Rück im Fokus

TUI-Aufsichtsratsmitglied Lukin legt Mandat nieder. Fraport lässt Geschäftsaktivitäten in St. Petersburg ruhen. Baerbock kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an. Sony und Honda wollen gemeinsam Autos entwickeln. Credit Suisse senkt Kursziel für Merck KGaA. Lufthansa-Aktie erneut unter Druck. Börse in Moskau bleibt weiter geschlossen.