Eurozone: Unternehmensstimmung hellt sich etwas stärker als erwartet auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,3 Punkte auf 52,1 Zähler, wie das Institut am Freitag mitteilte. Analysten hatten in Schnitt lediglich einen Anstieg auf 52,0 Punkte erwartet.

Der Unterindikator für die Industrie legte leicht zu, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Er signalisiert jedoch weiterhin eine Abschwächung, da er merklich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Der Unterindikator für den Dienstleistungssektor stieg stärker als erwartet und signalisiert eine robuste Entwicklung.

Der Indikator beruht auf einer Umfrage bei rund 5000 Firmen in der Industrie und im Dienstleistungssektor.