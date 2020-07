Eurozone: Unternehmensstimmung signalisiert wieder Wachstum

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Freitag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex von 48,5 Punkten im Vormonat auf 54,8 Zähler. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings im Schnitt nur auf 51,1 Punkte. In der Corona-Krise war das Stimmungsbarometer in Rekordtempo auf ein historisches Tief abgestürzt. Jetzt signalisiert es mit mehr als 50 Punkten wieder Wirtschaftswachstum./bgf/jsl/mis