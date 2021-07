Eurozone: Unternehmensstimmung steigt auf 15-Jahreshoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni weiter aufgehellt und ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit erhöhte sich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 59,5 Zähler, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Erhebungsrunde mitteilte. Das Resultat der ersten Erhebung wurde damit um 0,3 Punkte nach oben korrigiert. Die Eurozone starte mit Vollgas in den Sommer, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson./bgf/jsl/mis