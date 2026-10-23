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Eurozone: Unternehmensstimmung trübt sich ein - Frankreichs Wirtschaft schrumpft

LONDON (dpa-AFX) - Belastet von den Sorgen um den französischen Staatshaushalt hat sich die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im Oktober überraschend deutlich eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone fiel um 1,2 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte.

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Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Rückgang auf 52,7 Punkte gerechnet. Belastet wurde der Indikator insbesondere durch die deutliche Stimmungseintrübung in Frankreich. Dort rutschten die Teilindikatoren für die Industrie und den Dienstleistungsbereich unerwartet unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert. Die jüngsten Proteste belasten./la/jha/

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