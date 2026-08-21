Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich dritten Monat in Folge

21.08.26 10:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im August den dritten Monat in Folge verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stieg um 0,1 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 51,7 Punkten gerechnet.

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Der Stimmungsindikator liegt klar über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Damit signalisiert der Indikator weiterhin ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität.

Gestützt wurde der Indikator durch den verbesserten Wert in der Industrie. Der Wert im Dienstleistungssektor stagnierte hingegen.

In den Monaten März bis Mai war der Stimmungsindikator noch jeweils gefallen, nachdem der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar und die Sperrung der Straße von Hormus stark belastet hatte. Zuletzt hat sich die Lage im Nahen Osten nach einer zeitweisen Beruhigung allerdings wieder deutlich verschärft. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist nicht in Sicht./jsl/jkr/stk