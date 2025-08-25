DAX24.242 -0,2%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.289 -0,8%Euro1,1655 ±0,0%Öl67,46 +0,6%Gold3.340 -0,2%
Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich unerwartet weiter

21.08.25 10:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im August überraschend etwas weiter aufgehellt. Sie signalisiert erneut geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 51,1 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Stand seit 15 Monaten.

Analysten hatten einen Rückgang auf 50,6 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator steigt damit etwas stärker über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für die Stimmung im Industriesektor stieg ebenfalls unerwartet. Er liegt nun über der Expansionsschwelle. Im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung zwar etwas deutlicher als erwartet ein. Hier deutet der Indikator aber immer noch auf ein Wachstum hin. Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone zeigte sich ein ähnliches Bild./la/jsl/stk