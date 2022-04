Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich nur moderat

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im März trotz des Kriegs in der Ukraine nur moderat verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 54,9 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,4 Punkte nach oben revidiert. Im Dienstleistungsbereich hätten weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen gestützt, während sich die Lage in der Industrie verschlechtert habe, erklärte S&P./bgf/jsl/jha/