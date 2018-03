Eurozone: Verbraucherpreise steigen schwächer als gedacht

Anzeige

DAX mit Gewinnen -- Healthineers-Aktie startet mit einem Erstkurs von 29,10 Euro verspätet an der Börse -- Allianz-Analyst: Die Bitcoin-Blase wird platzen -- Zalando, Fraport im Fokus

Porsche peilt mit dem Mission E Wachstumssprung an. Jahresverlust der Deutschen Bank fällt nach Anpassung höher aus. US-Investor Singer will nach Einstieg Telecom Italia aufmischen. Deutsche Bank zahlt 2,2 Milliarden Euro Boni trotz Verlust. Rocket-Internet-Beteiligung Home24 will wohl binnen drei Monaten an Börse.