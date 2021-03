Eurozone: Verbraucherstimmung hellt sich überraschend deutlich auf

Werbung

Heute im Fokus

Dow fester -- DAX gibt nach -- Osterruhe gekippt -- E.ON erreicht Ziele und erwartet 2021 höheren Gewinn -- Commerzbank erwartet geringeren Verlust -- TeamViewer, AUTO1 Robinhood, im Fokus

RWE begrüßt Planbarkeit durch NRW-Leitentscheidung für Kohleausstieg. AstraZeneca lagert wohl riesige Mengen Impfstoff in Italien. Tesla-Kauf jetzt per Bitcoin möglich. RATIONAL rechnet mit Umsatzrückgang zum Jahresstart. Hongkong stoppt Pfizer/BioNTech-Impfstoff. NORMA will überraschend hohe Dividende ausschütten. Koenig & Bauer schreibt 2020 rote Zahlen. ENCAVIS will auch 2021 Umsatz und Gewinn steigern.