Eurozone: Verbrauchervertrauen verbessert sich geringfügig

19.02.26 16:35 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Februar geringfügig verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg im Februar um 0,2 Punkte auf minus 12,2 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte.

Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg auf 20,0 Punkte erwartet. Der Indikator blieb trotz des Anstiegs etwas unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/he